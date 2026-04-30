Красноярский край празднует День коренных малочисленных народов

Сегодня, 30 апреля, в России впервые отмечается День коренных малочисленных народов. Новая праздничная дата была утверждена указом президента России Владимира Путина, а целью праздника является сохранение уникального культурного наследия, языков, традиций и уклада жизни народов, формировавших историческое и духовное богатство страны.
Одной из ключевых территорий проживания коренных малочисленных народов (КМН) является Красноярский край: сегодня в регионе живут представители восьми этносов: долганы, эвенки, ненцы, кеты, нганасаны, селькупы, энцы и чулымцы, а их общая численность составляет 15,7 тысячи человек. При этом чулымцы являются самым малочисленным этносом, насчитывающим всего 145 человек.
Для поддержки коренных народов в регионе действует госпрограмма «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности КМН», которая объединяет более 70 мер, охватывающих как экономическую, так и социальную сферы. Годовой объём финансирования превышает 1 млрд рублей, не менее 300 млн из которых направлены на развитие оленеводства. Данные меры имеют результат: сегодня поголовье домашних северных оленей составляет около 130 тысяч.
В целом госпрограмма охватывает все ключевые аспекты жизни коренных народов. Например, оленеводы и промысловики получают ежемесячные социальные выплаты и могут построить жильё за счёт краевого бюджета. Также КМН предоставляется техника, топливо и другие ресурсы. В преддверии промыслового сезона предусмотрены единовременные выплаты, а затраты на производство и реализацию продукции из мяса и рыбы компенсируются.
Кроме того, представители коренных народов могут рассчитывать на путевки в санатории, а также бесплатную медицинскую и стоматологическую помощь. Для школьников из тундры и отдаленных населенных пунктов работает транспорт, доставляющий их до мест учебы и обратно. Студенты получают дополнительные стипендии, платное обучение частично покрывается, а транспортные расходы полностью компенсируются.
В Красноярском крае существует грантовая поддержка проектов, направленных на развитие оленеводства, создание производств и обновление материально-технической базы хозяйств. Основная часть инициатив связана с сохранением культурной идентичности: обучением детей родным языкам, популяризацией национальных видов спорта и традиционных промыслов. Также в крае поддерживают издание литературы и учебных пособий о культуре и традициях КМН, в том числе на родных языках. Так, за последние годы были успешно изданы около 25 книг.
«Поддержка коренных малочисленных народов — это не вопрос привилегий, а осознанная государственная политика, направленная на сохранение уникального культурного и исторического наследия страны. Эти народы веками живут в тесной связи с природой, ведут традиционный образ жизни, который в современных экономических условиях требует особых механизмов поддержки. Их языки, культура и хозяйственные практики уязвимы, и без системной помощи они могут быть утрачены. Не случайно существует ёмкая пословица: “Нет оленя — нет эвенка”. Она точно отражает эту взаимосвязь и по своей сути актуальна и для других семи этносов, чья культура также неразрывно связана с традиционным укладом жизни и хозяйственной деятельности», — рассказал глава агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН края Антон Нарчуганов.
Отметим, что каждый год в северных территориях Красноярского края проводятся социально значимые мероприятия — День оленевода и День рыбака. Также в Год единства народов России в регионе также состоятся Эвенкийский молодёжный суглан, V Межрегиональный молодёжный форум КМНС «Сибирский аргиш», Международный форум коренных народов мира и XXI Международная выставка-ярмарка «Сокровища Севера».