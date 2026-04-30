В России создали систему ИИ, которой не нужно переобучаться под новые задачи

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Исследователи из России улучшили ранее созданную архитектуру ИИ, способную решать множество разных задач, и сделали эту систему машинного обучения способной переключаться на новые условия работы без дополнительного обучения. Об этом сообщила пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.
«Такой подход можно рассматривать не только как исследовательскую идею, но и как основу для создания универсальных ИИ-агентов. Модель умеет переносить полезные закономерности между разными средами и уточнять свою стратегию по мере накопления нового опыта. Это особенно ценно для задач со сложными, меняющимися условиями», — заявил научный сотрудник AIRI Андрей Полубаров, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечают Полубаров и другие исследователи, в последние годы ученые активно разрабатывают универсальные ИИ-системы, способные решать сразу несколько задач и переключаться на новые условия работы с минимальным дообучением или даже без него. Это особенно важно для их корректной работы в сферах, где условия постоянно меняются: в робототехнике, управлении энергосистемами и зданиями, автономном транспорте, в промышленном моделировании.
Год назад российские ученые представили систему ИИ Vintix, способную решать множество задач в области обучения с подкреплением благодаря тому, что она была обучена на большом наборе разнородных данных. Исследователи продолжили работу над этой системой и существенным образом расширили ее, добавив новые области применения в обучающую выборку, а также встроив в нее специальный модуль, который помогает ИИ работать с разными типами данных.
Последнее, как отмечают ученые, дало новой версии ИИ способность использовать опыт, полученный в одной среде, для решения задач в другой области применения без повторного обучения. Благодаря этому система приобрела способность учиться работать в незнакомой ей среде в большом числе сценариев, начиная с климат-контроля в зданиях и заканчивая управлением роботами-манипуляторами и компьютерного моделированием.
Первые проверки ее работы показали, что качество работы новой модели ИИ выросло на 28% по сравнению с ее предыдущей версией, и при этом она в некоторых задачах превзошла уже существующие зарубежные универсальные нейросети, предназначенные для управления роботами и решения других задач в меняющихся условиях среды. Также эти эксперименты подтвердили, что новая версия ИИ способна обобщать опыт и самостоятельно адаптироваться к работе в новых средах, что повышает ее практическую ценность.