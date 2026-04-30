Как в Красноярске пройдет акция «Бессмертный полк»

9 мая в Красноярске пройдет акция «Бессмертный полк» в традиционном, очном формате. В этот день в 13:15 возле стелы «Красноярск — город трудовой доблести» начнут формироваться колонны участников акции. Планируется, что в 13:30 единая колонна двинется по маршруту: проспект имени газеты «Красноярский рабочий» — ул. Инструментальная — ул. Юности — ул. Малаховская. Его протяженность составит 2 600 метров. Планируется, что к участникам колонны присоединятся артисты и баянисты, чтобы сделать мероприятие душевнее и теплее. Кроме того, волонтеры пронесут более 200 портретов Героев Советского Союза, уроженцев Красноярского края, — отметила заместитель руководителя агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Анна Репина. Кроме очного шествия предусмотрены и иные форматы. Так, участие можно принять онлайн на сайте акции. Организации и учреждения могут оформить Стены Памяти с портретами героев. Рекомендуют присоединиться к акции школам и детским садам, а также провести на эту тему «Уроки мужества». Добавим, 9 мая в Красноярске пройдут торжественные мероприятия в честь Дня Победы, которые завершатся праздничным салютом.