В подмосковном городе Чехове открыли отремонтированный детский сад № 4

На прилегающей к учреждению территории обустроили прогулочные зоны, возвели игровые площадки и веранды.

Детский сад № 4 в подмосковном городе Чехове открыли после капитального ремонта, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Дошкольное учреждение обновили при поддержке национального проекта «Семья».

Специалисты привели в порядок фасад и внутренние помещения здания, модернизировали инженерные системы, установили современную мебель и оборудование. Особое внимание уделили благоустройству прилегающей территории. Там оборудовали современные прогулочные зоны с травмобезопасным покрытием, разместили игровые площадки и веранды.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.