Волгоградцам перечислили причины вызова на работу в майские

В 2026 году майские праздники разделены на два трехдневных периода. Первомайские выходные продлятся с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье). 30 апреля — перед Праздником весны и труда будет сокращенным. Выходные в связи с празднованием Дня Победы, как и первомайские, продлятся три дня подряд: с 9 по 11 мая (с субботы по понедельник). Поскольку праздничный день 9 мая приходится на субботу, то дополнительным днем отдыха будет понедельник 11 мая. 8 мая — предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на один час.