Волгоградцам перечислили причины вызова на работу в майские

Жителей Волгоградской области ожидают шесть праздничных дней в мае. Как.

Жителей Волгоградской области ожидают шесть праздничных дней в мае. Как сообщили в региональном комитете по труду и занятости, при этом у работодателя сохраняется право привлекать сотрудников к работе в эти дни. Подробнее о нормах законодательства, которые действуют в подобных случаях — в публикации ИА «Высота 102».

Как отдыхаем.

В 2026 году майские праздники разделены на два трехдневных периода. Первомайские выходные продлятся с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье). 30 апреля — перед Праздником весны и труда будет сокращенным. Выходные в связи с празднованием Дня Победы, как и первомайские, продлятся три дня подряд: с 9 по 11 мая (с субботы по понедельник). Поскольку праздничный день 9 мая приходится на субботу, то дополнительным днем отдыха будет понедельник 11 мая. 8 мая — предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на один час.

Оплата в двойном размере.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере.

Вместо оплаты работнику может быть предоставлен другой день отдыха, но, только по его желанию и только в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день.

День отдыха может быть также присоединен к отпуску, предоставляемому в указанный период. В случае предоставления дня отдыха работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Когда согласие не требуется.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без согласия работников допускается в следующих случаях:

для предотвращения (устранения последствий) катастрофы, производственной аварии или устранения последствий стихийного бедствия;

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, либо неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.