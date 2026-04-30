Дзержинцы присоединились к Всероссийской экологической акции «Вода России»

Перед началом выходных жители Дзержинска приняли участие в общероссийском экологическом мероприятии «Вода России». Об этом сообщил глава Дзержинска Михаил Клинков.
В 2026 году планируется очистка берегов пяти водоемов города, включая озеро Святое, озеро Масленка, заводь на реке Оке и Заревский котлован.
Первым делом была проведена уборка у водоема возле троллейбусного депо. В общей сложности более 60 неравнодушных граждан вышли на очистку береговой зоны: это были представители администрации, муниципальных организаций, сотрудники соседних предприятий, а также школьники из 70-й школы, являющиеся участниками «Движения Первых».
В этом году в рамках всероссийской кампании «Вода России» ожидается участие миллионов граждан по всей стране. В Дзержинске же около 500 горожан изъявили желание присоединиться к уборке берегов.
Экологическая акция «Вода России» проводится как часть национального проекта «Экологическое благополучие». За 2025 год департамент благоустройства, экологии и лесного хозяйства провел четыре мероприятия, в ходе которых активисты собрали свыше 40 кубических метров мусора.