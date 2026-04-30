Житель Николаевки три года судился с застройщиком и выиграл 11,7 млн рублей

Житель Красноярска Алексей Плахотнюк, попавший под реновацию в Николаевке, три года судился с застройщиком и в итоге получил компенсацию, которая позволила ему купить подходящее жильё. Свою историю он рассказал изданию «Проспект Мира».
Дом на перекрёстке улиц Советской и Парадовского Алексей построил в 2006 году. Площадь — 48 квадратов плюс тёплая пристройка, участок — 2,5 сотки. В 2022 году недвижимость попала в зону КРТ. Застройщик предложил за неё 5,1 миллиона рублей. Семья сразу отказалась — на эти деньги равноценное жильё не купить.
Алексей — инвалид, с трудом ходит, периодически пользуется коляской. В своём доме всё было приспособлено под его нужды: одноэтажность, пандусы, машина у порога. Для сохранения привычного уровня жизни нужна квартира с паркингом и доступной средой, а такое жильё в Красноярске стоит дороже.
Через год застройщик снизил предложение до 4,8 миллиона. После отказа администрация подала в суд на выселение с компенсацией. Первая инстанция назначила выплату в 6,8 миллиона, но Алексей обжаловал решение в краевом суде.
В итоге краевой суд назначил новую экспертизу. Было учтено, что дом новый, из хороших материалов, с тёплым полом и отличной системой отопления. Также специалисты учли инвалидность мужчины. Ему присудили 11,7 миллиона рублей.
На эти деньги мужчина купил подходящую квартиру. Однако застройщик сейчас оспаривает решение в кассации.