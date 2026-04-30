Нижегородские контролеры составили более 280 протоколов на пассажиров в апреле

Контролеры Центра развития транспортных систем составили 285 протоколов об административных правонарушениях на пассажиров за апрель, сообщается в группе «Маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» во «ВКонтакте».
Согласно информации, 245 протоколов было составлено за безбилетный проезд, остальные — за использование чужой льготной транспортной карты.
«Пассажирами было оплачено 134 штрафа на сумму 157 тысяч рублей. В отношении 99 физических лиц, не оплативших штраф в установленный законом срок, материалы направлены в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафов», — рассказали в ЦРТС.
Напомним, что сезонные автобусные маршруты будут запущены в Нижегородской области 1 мая.