Региональные награды вручили в Заксобрании Нижегородской области

30 апреля на заседании Законодательного собрания Нижегородской области состоялась торжественная церемония вручения наград. Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметили заслуги нижегородцев, внесших значительный вклад в развитие региона.
Почетной грамотой Нижегородской области награждены: директор АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области» Ольга Большакова — за значительный вклад в реализацию проекта по созданию межвузовского IT-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде и развитие IT-инфраструктуры; начальник управления информационной политики аппарата Законодательного Собрания Марина Брычкина — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие средств массовой информации на территории региона; первый заместитель министра финансов Нижегородской области Наталья Никифорова — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в социально-экономическое развитие области.
Почетным знаком «За безупречную службу в Нижегородской области» отмечен заместитель председателя правительства Нижегородской области Анатолий Молев — за безупречную государственную гражданскую службу, особые заслуги в области государственного управления и достижение высоких результатов в профессиональной деятельности.
Почетной грамотой Законодательного собрания Нижегородской области награжден заместитель генерального директора по внешним коммуникациям — начальник Центра ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного собрания шестого и седьмого созывов Антон Гребень — за многолетний добросовестный труд, активную общественно-политическую деятельность и личный вклад в социально-экономическое развитие региона.
«Сегодня мы чествуем людей, чей труд, профессионализм и преданность делу стали основой для развития Нижегородской области. Каждый из награжденных — это пример служения своему призванию, будь то создание передовой IT-инфраструктуры, укрепление финансовой системы, развитие средств массовой информации или государственное управление. Региональные награды — это знак глубокого уважения к их заслугам и благодарности за вклад в общее дело. Уверен, что такие люди и впредь будут работать на благо нашего региона и его жителей», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.