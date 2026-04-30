Люлин настаивает на скорейшем принятии поправок в федеральный КоАП для водителей электросамокатов и велосипедов

«Электросамокаты уже давно стали частью нашей повседневной жизни. Особенно большим спросом они пользуются у молодежи. При этом цифры, которые мы видим — это не просто статистика, а судьбы людей. Количество ДТП с самокатами тревожит всех участников дорожного движения и законодатели — не исключение. К нам в парламент постоянно приходят обращения от жителей: люди боятся ходить по тротуарам, потому что по ним на бешеной скорости носятся самокаты. В ноябре 2024 года мы уже инициировали внесение изменений в федеральное законодательство, законопроект прошел первое чтение, но принятие окончательного решения замедлилось. Чем скорее Госдума примет поправки в КоАП, тем безопаснее станут наши дороги и тротуары», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. «Раньше мы хотя бы знали: выпал снег — самокатчиков и велосипедистов можно не бояться до весны. Сейчас же их присутствие приобрело круглогодичный характер. Мы подписываем соглашения с кикшеринговыми компаниями, проводим рейды, ловим нарушителей — и отпускаем, потому что максимум, что им грозит сейчас — это предупреждение или незначительный штраф за нарушения правил дорожного движения. Принятие этого закона даст полиции реальный инструмент: штрафы за превышение скорости, за оставление места аварии, за езду в нетрезвом виде», — отметил председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.