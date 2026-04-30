Люлин настаивает на скорейшем принятии поправок в федеральный КоАП для водителей электросамокатов и велосипедов

30 апреля на заседании Законодательного собрания Нижегородской области депутаты приняли постановление об обращении к председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславу Володину. Поводом для этого стала тревожная статистика дорожных происшествий с участием электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые за последние два года буквально захватили городские улицы.
За 2024 год количество аварий с самокатами в регионе выросло вдвое по сравнению с 2023-м — со 152 до 304 случаев. Тенденция продолжилась и в 2025 году: было зафиксировано 181 ДТП с участием СИМ. Похожая ситуация и с велосипедами, особенно с электрическими. Сегодня курьеры на электровелосипедах создают аварийные ситуации круглый год.
В Нижнем Новгороде работа по обеспечению безопасности использования СИМ ведется на постоянной основе: строятся велодорожки, устанавливаются запрещающие знаки и ограничения скорости передвижения на СИМ в местах скопления людей, обустраиваются парковки для самокатов. Кикшеринговые компании при этом подписали соглашения о соблюдении всех правил. Регулярно проходят рейды ГИБДД. Но, как показала практика, одних профилактических мер недостаточно — нужна реальная административная ответственность на федеральном уровне.
Областной парламент просит Вячеслава Володина ускорить принятие законопроекта, который уже прошел первое чтение в Госдуме. Документ предлагает ввести ряд новых штрафов, в том числе за езду в состоянии опьянения, превышение скорости, нарушение правил ПДД, оставление места ДТП и, что особенно важно, за причинение вреда здоровью пешеходов. Сегодня, по словам депутатов, водители самокатов и велосипедисты чувствуют свою безнаказанность, и пора с этим заканчивать. Нижегородские парламентарии уверены: чем быстрее будет принят закон, тем безопаснее станут улицы для всех жителей города.
«Электросамокаты уже давно стали частью нашей повседневной жизни. Особенно большим спросом они пользуются у молодежи. При этом цифры, которые мы видим — это не просто статистика, а судьбы людей. Количество ДТП с самокатами тревожит всех участников дорожного движения и законодатели — не исключение. К нам в парламент постоянно приходят обращения от жителей: люди боятся ходить по тротуарам, потому что по ним на бешеной скорости носятся самокаты. В ноябре 2024 года мы уже инициировали внесение изменений в федеральное законодательство, законопроект прошел первое чтение, но принятие окончательного решения замедлилось. Чем скорее Госдума примет поправки в КоАП, тем безопаснее станут наши дороги и тротуары», — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. «Раньше мы хотя бы знали: выпал снег — самокатчиков и велосипедистов можно не бояться до весны. Сейчас же их присутствие приобрело круглогодичный характер. Мы подписываем соглашения с кикшеринговыми компаниями, проводим рейды, ловим нарушителей — и отпускаем, потому что максимум, что им грозит сейчас — это предупреждение или незначительный штраф за нарушения правил дорожного движения. Принятие этого закона даст полиции реальный инструмент: штрафы за превышение скорости, за оставление места аварии, за езду в нетрезвом виде», — отметил председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.