Долги, пособия, марки на тортах. Как изменится жизнь красноярцев с мая 2026

Центробанк обновил тарифы для Системы быстрых платежей. Переводы через СБП между людьми и самому себе по‑прежнему без комиссии. Небольшая плата предусмотрена только за операции с участием бизнеса и её вносит именно бизнес, а не отправитель. Размер комиссии составит от 5 коп. до 3 рублей за переводы от физлиц юрлицам, ИП, самозанятым и между компаниями.