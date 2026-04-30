Как изменится жизнь красноярцев с мая 2026

В мае начинает действовать много новых законов и правил. Выбрали на krsk.aif.ru те, которые напрямую отразятся на повседневной жизни красноярских семей, покупателей, студентов и будущих водителей.
Многодетные семьи сохранят пособие при небольшом превышении дохода.
С 22 мая 2026 семьи с тремя и более детьми не лишатся единого пособия, если их доход превысил лимит не больше чем на 10%. Более того, тем, кому уже отказали в начале года из‑за такого «перебора», пересчитают выплату автоматически. Деньги поступят, а уведомление придёт на «Госуслуги».
Переводы по СБП для обычных людей остались бесплатными.
Центробанк обновил тарифы для Системы быстрых платежей. Переводы через СБП между людьми и самому себе по‑прежнему без комиссии. Небольшая плата предусмотрена только за операции с участием бизнеса и её вносит именно бизнес, а не отправитель. Размер комиссии составит от 5 коп. до 3 рублей за переводы от физлиц юрлицам, ИП, самозанятым и между компаниями.
Вывоз золото в больших слитках под запретом.
С 1 мая 2026 будет запрещен вывоз из России аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов для физических лиц, компаний и индивидуальных предпринимателей.
Мелкие налоговые долги спишут автоматически.
С 1 мая 2026 налоговая служба прекратит взыскивать и просто спишет небольшие задолженности граждан: до 500 рублей, а в ряде случаев — до 10 тысяч рублей. Главное условие — чтобы по этому долгу не было судебного решения. Никаких заявлений подавать не нужно.
Выписать человека из квартиры станет проще.
Собственникам теперь легче снять с регистрации жильца, который давно не живёт в квартире, не платит за коммуналку и не выходит на связь. В суд можно приложить акты от управляющей компании или ТСЖ, показания соседей и оплаченные квитанции. После положительного решения выписка оформляется через МФЦ или отделение МВД.
«Честный знак» для стройматериалов и смартофонов.
С 1 мая 2026 без специального кода нельзя будет продавать ещё три группы продукции:
кондитерские изделия с долгим сроком хранения (круассаны, рулеты, торты, пирожные);
электронику и светотехнику (смартфоны, ноутбуки, планшеты, лампы, розетки);
стройматериалы в индивидуальной упаковке (цемент, гипс, герметики, монтажная пена).
Товары, произведённые или ввезённые до этой даты, можно продавать без маркировки до конца срока годности.
Автошколам посчитают рейтинг.
С 28 мая 2026 заработает открытая система оценки автошкол. МВД будет учитывать, сколько учеников сдают экзамены с первого раза и как часто выпускники попадают в ДТП с пострадавшими в первые два года стажа. Рейтинг опубликуют в интернете — выбрать автошколу можно будет не по рекламе, а по реальным цифрам.
Банки перезвонят клиенту при исключении данных о мошенниках.
Со 2 мая 2026 перед тем, как удалить информацию о мошеннической операции из базы Центробанка, банк обязан связаться с пострадавшим и ещё раз подтвердить: точно ли перевод был несогласованным. Это снизит риск случайного стирания данных о настоящих преступниках и поможет надёжнее блокировать подозрительные счета.
Новые студенческие билеты и зачётки.
С 3 мая 2026 техникумы и колледжи начнут выдавать студентам билеты и зачётные книжки по новым образцам. Сам процесс получения останется привычным, а документы будут иметь ту же силу, что и старые.
Сервисы рассрочки начнут работать под надзором ЦБ.
С 1 мая 2026 операторы покупок «частями» должны войти в реестр Центробанка. Это сделает рынок рассрочки прозрачнее: компании станут работать по единым правилам, а потребители получат дополнительную защиту.