ПВО сбила несколько беспилотников на подлете к Перми

Силы ПВО сбили несколько беспилотников на подлете к Перми.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 30 апр — РИА Новости. Во время действия режима беспилотной опасности на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько БПЛА, сообщила пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности.

В четверг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что промышленная площадка в регионе подверглась прилету вражеского БПЛА, никто не пострадал, значимых разрушений нет.

«Беспилотная опасность в Пермском крае отменена. Во время действия режима на подлете к Перми дежурными силами ПВО были обнаружены и сбиты несколько беспилотников. В результате прилета никто не пострадал. Экстренные и оперативные службы продолжают работу», — говорится в сообщении министерства на платформе «Макс».

В ведомстве уточнили, что держат ситуацию на контроле вместе с силовыми структурами региона.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше