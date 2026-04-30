В Уфе с мая введут комендантский час для несовершеннолетних

УФА, 30 апр — РИА Новости. Комендантский час для несовершеннолетних вводится в Уфе с 1 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.
«С 1 мая по 30 сентября детям и подросткам, не достигшим 17 лет, нельзя находиться в общественных местах с 23.00 до 06.00 без сопровождения родителей или законных представителей», — говорится в сообщении.
Общественным местом считаются улицы, стадионы, площади, детские и спортивные площадки, пляжи, скверы, дворы и места общего пользования в МКД, общественный транспорт, вокзалы, речные порты, аэропорты, интернет-кафе, пояснили в пресс-службе.
«Если несовершеннолетний будет задержан сотрудниками полиции, к административной ответственности будут привлечены его родители или лица их заменяющие. На них составляется протокол, который направляется в комиссию по делам несовершеннолетних», — добавили в пресс-службе.