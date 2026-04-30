Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске запустили бесплатную печать фото для «Бессмертного полка»

Туристско-информационный центр Красноярска начал принимать заявки на бесплатную печать фотографий для шествия «Бессмертный полк». Акция традиционно проходит в преддверии Дня Победы.

Чтобы принять участие, нужно выбрать качественное фото родственника, отправить файл в формате JPG или PDF на электронную почту welcomekrsk@yandex.ru с темой письма «Бессмертный полк». В письме также указать фамилию, имя, отчество и годы жизни человека.

Готовую распечатанную фотографию можно забрать в ТИЦе по адресу проспект Мира, 3. Учреждение работает по будням с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00). Однако центр будет закрыт 1, 2, 3 и 9 мая.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.