Лошкин: Отопительный сезон в Челябинске завершится 4 мая

Отопительный сезон в Челябинске завершится 4 мая 2026 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«С понедельника начнем отключать отопление. В предстоящие выходные еще будет прохладно, особенно ночью. А вот на следующей неделе прогноз уже благоприятный», — прокомментировал глава города.
На полную остановку всей системы потребуется несколько дней.
Поручил обеспечить синхронность ресурсоснабжающих организаций с управляющими компаниями, чтобы процесс отключения в жилищном фонде шёл гладко и оперативно. Дальше начнем подготовку к новому отопительному сезону.