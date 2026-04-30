Общие части партсписков на выборах в нижегородское заксобрание увеличили

Предельное количество кандидатов в общей части партийных списков на выборах в законодательное собрание Нижегородской области увеличили с трех до пяти человек. Изменения, подготовленные комитетом ЗС НО по госвласти, одобрили на пленарном заседании 30 апреля.

Источник: Коммерсантъ

Председатель комитета Владимир Паков пояснил, что в связи с этим общее число кандидатов в партсписках увеличивается с 78 до 80 человек.

Еще одно изменение касается предельной доли добровольных пожертвований юридических лиц в избирательные фонды кандидатов. В действующей редакции она ограничена 20% от предельного размера расходования средств, установленных законом. В предложенной — 100%.