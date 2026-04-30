Школы и детсады в Туапсе остаются закрытыми 30 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Уроки отменили во всех 11 образовательных учреждениях. Воспитанников кадетского корпуса на майские праздники забирают родители. Все это время учреждение работало с соблюдением мер безопасности и минимальным пребыванием на открытом воздухе,
В трех детсадах работают дежурные группы. Два дошкольных учреждения — № 22 и № 25 — временно закрыты.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушили.