В Воронежской области восстановили 800 гектаров леса

До конца года в регионе планируют высадить деревья на площади свыше 600 гектаров.

Высадку леса провели в Воронежской области на площади 800 га, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Лидером по объемам высадки деревьев стало Донское лесничество. Там работы провели на площади 142 га. Также молодые деревья укореняют в Аннинском, Бутурлиновском и Калачеевском лесничествах. В общей сложности в этом году в регионе планируют восстановить 1428 га леса.

«Главная задача лесоводов сейчас — максимально эффективно использовать период весеннего увлажнения почвы. Ударные темпы работ в ряде лесничеств позволяют нам быть уверенными в выполнении ключевых показателей нацпроекта. Мы продолжим посадку, пока позволяют климатические условия, чтобы обеспечить высокую приживаемость сеянцев и заложить основу для здоровых лесов будущего», — отметил заместитель министра лесного хозяйства Воронежской области Александр Ерофеев.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.