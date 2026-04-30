Купеческий код: как история бизнеса стала драйвером креативных индустрий

Круглый стол «Российское купечество как новый бренд в числе креативных индустрий» прошел в нижегородской редакции «Российской газеты». Участники наградили победителей Всероссийской олимпиады по истории предпринимательства и обсудили, как превратить дореволюционные бизнес-стратегии в драйвер для туризма.
16 апреля стены редакции «Российской газеты» превратились в пространство диалога поколений, где молодые интеллектуалы получили заслуженные награды, а опытные эксперты искали формулу нового регионального бренда. В начале встречи были объявлены имена победителей областного этапа XII Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Лидером стала второкурсница Арзамасского техникума строительства и предпринимательства Анастасия Бондарь, серебряную медаль завоевал первокурсник ННГУ имени Н. И. Лобачевского Никита Айдов, а третье место с минимальным отрывом всего в половину балла заняла третьекурсница того же техникума Оксана Путанова. Каждый из призеров получил памятные дипломы и подарки от организаторов, тогда как все сто тридцать участников состязания из четырех колледжей и двух вузов региона были удостоены именных сертификатов.
Вручение наград стало логичным прологом к круглому столу, посвященному интеграции исторического наследия в современные креативные индустрии. Исполнительный директор Нижегородского реготделения «Деловой России» Елена Платунова отметила, что ежегодный рост среднего балла участников Всероссийской олимпиады напрямую свидетельствует о повышении качества педагогической подготовки в опорных вузах и техникумах. Эксперт добавила, что программа состязаний сознательно совмещает базовые исторические факты с уникальными архивными сведениями, что стимулирует исследовательский интерес у молодежи.
«Ребята с удивлением понимают, что в 18−19 веке российские предприниматели делали вещи, до которых и сейчас еще не везде доросли», — констатировала Платунова.
Руководитель регкомитета по развитию индустрии гостеприимства «Деловой России» Ольга Никитина сместила фокус на психологические аспекты выбора профессии и практическое применение исторических знаний. Она предложила преподавателям активнее использовать в учебном процессе авторскую деловую игру «Наследие российских предпринимателей», позволяющую оценивать реальный вклад знаковых фигур прошлого в экономику регионов. Спикер напомнила, что студенческая аудитория нуждается в честном разговоре о природе частного дела, где успех всегда соседствует с колоссальной ответственностью и отсутствием свободного графика.
«Замечательно, что вы как педагоги даете молодым право выбора, ведь при изучении предпринимательства они не всегда понимают, готовы ли взвалить на себя эту ношу или предпочтут работу по найму, потому что бизнес — это занятость двадцать четыре часа на семь», — пояснила Никитина.
Профессор Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Н. И. Лобачевского Андрей Кузнецов подчеркнул эволюцию формата Всероссийской олимпиады за последние годы. Он указал на переход от простого тестирования памяти к комплексным задачам, требующим синтеза знаний и креативных и прикладных навыков.
«Для квалифицированного олимпиадного задания самое ценное, когда участник, выполняя задания, может раскрыть свой интеллектуальный потенциал и узнать новое из самого материала, не просто подписывая портрет, а соотнося подписи и выполняя творческие элементы», — заявил Кузнецов.
Собравшиеся также уделили особое внимание нижегородскому феномену, где пример купечества становится источником вдохновения для современных стартапов. Преподаватель арзамасского техникума Лидия Сорокина, лично курировавшая подготовку призеров, поделилась наблюдением, что учащиеся сами инициируют глубокие исследования дореволюционных методов ведения бизнеса.
Исторический контекст дискуссии поддержал руководитель областного комитета по делам архивов Борис Пудалов, напомнив о грандиозной Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года, которая продемонстрировала высокий уровень отечественной науки, техники и промышленности. Он рассказал, что организаторы мероприятия перед этим были во Франции и тщательно изучали парижские практики, чтобы сделать в Нижнем Новгороде событие мирового уровня.
Завершил обсуждение заведующий кафедрой социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования ННГУ им. Н. И. Лобачевского Михаил Теодорович. Он посоветовал смещать внимание с биографий «олигархов прошлого» на повседневные практики начинающих бизнесменов и изучать предпринимательство с самых низов, чтобы понять путь к успеху уличных торговцев и разносчиков калачами.
Нижегородский опыт показал, как исторические кейсы превращаются в туристические маршруты и дают вдохновение для современных стартаперов. Организаторы выразили уверенность, что ежегодное награждение талантливых студентов станет надежным мостом между академической наукой, реальным бизнесом и культурным развитием региона.
Подготовила Милена Черевко.