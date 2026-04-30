Купеческий код: как история бизнеса стала драйвером креативных индустрий

16 апреля стены редакции «Российской газеты» превратились в пространство диалога поколений, где молодые интеллектуалы получили заслуженные награды, а опытные эксперты искали формулу нового регионального бренда. В начале встречи были объявлены имена победителей областного этапа XII Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Лидером стала второкурсница Арзамасского техникума строительства и предпринимательства Анастасия Бондарь, серебряную медаль завоевал первокурсник ННГУ имени Н. И. Лобачевского Никита Айдов, а третье место с минимальным отрывом всего в половину балла заняла третьекурсница того же техникума Оксана Путанова. Каждый из призеров получил памятные дипломы и подарки от организаторов, тогда как все сто тридцать участников состязания из четырех колледжей и двух вузов региона были удостоены именных сертификатов.