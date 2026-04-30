Грубые нарушения ПДД выявлены на трассе М‑12 «Восток» во время масштабного рейда

Масштабный рейд прошёл на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. Об этом сообщает госкомпания «Автодор».
Во время рейда три водителя отказались проходить медицинское освидетельствование, один водитель перевозил ребёнка без специального удерживающего устройства, три автомобиля передвигались с умышленно скрытыми государственными регистрационными знаками.
«Самый распространенный способ сокрытия государственных регистрационных знаков — использование специальных устройств: рамок, шторок, то есть механизмов, которые можно поворачивать, отодвигать, чтобы скрыть государственный регистрационный знак. Также водители завешивают государственный знаки картоном, тканью, медицинской маской, наносят грязь: снег, глину, заклеивает, цифры, буквы», — пояснила капитан полиции, инспектор отдела по пропаганде безопасности дорожного Госавтоинспекции Нижегородской области Мария Москаева.
За скрытие государственного регистрационного знака предусмотрен штраф 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трёх месяцев.
В «Автодоре» отметили, что доля проездов по сети дорог госкомпании со скрытыми или нечитаемыми государственными регистрационными знаками сократилась примерно на 45% — с 2024 по 2025 год.
С начала года на скоростных трассах госкомпании «Автодор» совместно с региональными подразделениями ГИБДД и Ространснадзора проведено более 70 рейдов. По итогам выявлено 385 административных нарушений.
Рейды продолжатся.