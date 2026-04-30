Количество ДТП с электросамокатами выросло вдвое в Нижегородской области

Нижегородские законодатели обратились в Государственную Думу с требованием ужесточить ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за резкого роста аварийности. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Нижегородской области. Согласно приведенным данным, за 2024 год количество ДТП с участием электросамокатов в регионе увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим периодом — со 152 до 304 случаев.
Тенденция сохраняется и в текущих периодах: в 2025 году было зафиксировано уже 181 происшествие. Парламентарии отмечают, что текущих мер профилактики, включая ограничение скорости в людных местах и рейды ГИБДД, недостаточно. Проблема усугубляется развитием курьерских служб на электровелосипедах, которые создают аварийные ситуации на тротуарах и дорогах круглогодично.
В официальном обращении депутаты настаивают на скорейшем принятии поправок в федеральный КоАП. Новый закон должен ввести весомые штрафы за езду в нетрезвом виде, превышение скорости, оставление места ДТП и причинение вреда здоровью пешеходов. По мнению региональных властей, отсутствие реальной административной ответственности порождает чувство безнаказанности у водителей самокатов и велосипедов.
