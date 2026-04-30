Количество ДТП с электросамокатами выросло вдвое в Нижегородской области

Нижегородские законодатели обратились в Государственную Думу с требованием ужесточить ответственность для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за резкого роста аварийности. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Нижегородской области. Согласно приведенным данным, за 2024 год количество ДТП с участием электросамокатов в регионе увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим периодом — со 152 до 304 случаев.