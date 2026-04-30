Как воронежцам провести праздничные майские выходные

1 мая.
Никитинский театр.
18:00 | «Вертинский» | 12+
18:00 | «Жена Хармса» | 18+
Театр «Кот».
18:00 | «Королева красоты» | 16+
Новый театр.
19:00 | «Бог ездит на велосипеде» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
10:00 | Выставка «Дорогами войны» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+
12:00, 16:00 | Подводное шоу с водолазом «Трёхболтовка на глубине» | 0+
13:00 | Творческий мастер-класс «Весенний цветок» (Проходит в Морской гостиной) | 0+
14:00 | Экскурсия для всей семьи «Мир дикой природы» | 0+
17:00 | Мини-экскурс с кормлением ленивца «В одиночку и стаей» (лемуры, ленивец) | 0+
18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме «Подводный герой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
11:00, 16:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
2 мая.
Театр оперы и балета.
18:00 | Балет «Лебединое озеро» | 18+
Никитинский театр.
18:00 | «Осенняя соната» | 16+
Театр «Кот».
18:30 | «У каждого свои недостатки» | 16+
Новый театр.
16:00, 19:00 | «Мой дедушка был вишней» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
9:00 | Выставка «Дорогами войны» | 0+
15:00 | Музейная программа «Придворная киношкола» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+
12:00, 16:00 | Подводное шоу с водолазом «Трёхболтовка на глубине» | 0+
13:00 | Творческий мастер-класс «Весенний цветок» (Проходит в Морской гостиной) | 0+
14:00 | Экскурсия для всей семьи «Мир дикой природы» | 0+
17:00 | Программа «Со скелетом и без» (коралловый риф) | 0+
18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме «Подводный герой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
11:00, 16:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
3 мая.
Театр оперы и балета.
18:00 | Балет «Лебединое озеро» | 6+
Никитинский театр.
18:00 | «Централ Парк Вест» | 16+
Театр «Кот».
15:00 | «Звездный кораблик» | 2+
Новый театр.
19:00 | «Как дети» | 12+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
9:00 | Выставка «Дорогами войны» | 0+
17:00 | Концерт «Танцплощадка. Весна 45» | 0+
13:00 | Спектакль «Рамонская повесть» | 0+
Воронежский океанариум.
11:00, 15:00 | Программа с морскими котиками «Тренировка в радость» | 0+
12:00, 16:00 | Подводное шоу с водолазом «Трёхболтовка на глубине» | 0+
13:00 | Творческий мастер-класс «Весенний цветок» (Проходит в Морской гостиной) | 0+
14:00 | Экскурсия для всей семьи «Мир дикой природы» | 0+
16:00 | Показательное кормление капибар | 0+
17:00 | Экскурсионный маршрут «Водные/сухопутные» (шпороносная, грифовая, зеленая морская черепаха, мата-мата) | 0+
18:00 | Шоу кормления морских обитателей в главном аквариуме «Подводный герой» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
11:00, 16:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
