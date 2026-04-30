Открыта ранее неизвестная форма эпилептической активности

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Американские нейрофизиологи обнаружили ранее неизвестную форму эпилептической активности, которая предваряет так называемые межприпадочные эпилептиформные разряды — кратковременные вспышки активности, нарушающие память, сон и внимание. Понимание этого поможет создать новые методы подавления этих приступов, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF).
«Полученные нами сведения дают надежду на то, что мы сможем создать подходы, которые помогут пациентам избавиться от одного из самых деструктивных аспектов эпилепсии, с которым мы пока не можем бороться. Появление таких терапии позволит нам радикально улучшить качество жизни данной категории пациентов», — заявил доцент UCSF Джон Клин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, многие носители эпилепсии страдают не только от сильных и продолжительных эпилептических приступов, но и менее заметных, но при этом более частых аномалий в работе мозга, которые медики называют межприпадочными эпилептиформными разрядами. Подобные сбои в работе мозга могут возникать несколько тысяч раз в день, что часто ведет к развитию когнитивных нарушений и резкому ухудшению качества жизни.
В прошлом нейрофизиологи предполагали, что межприпадочные эпилептиформные разряды имеют случайную и непредсказуемую природу. Американские нейрофизиологи выяснили, что это представление было ошибочным в ходе наблюдений за работой мозга четырех эпилептиков, проходивших операцию по подавлению эпилептической активности. Для поиска ее очагов в их кору был имплантирован набор электродов, соединенных с тысячами отдельных нейронов.
Ученые воспользовались этим для наблюдений за тем, как возникают межприпадочные эпилептиформные разряды и как меняется работа всего мозга в целом непосредственно перед этими приступами. Эти замеры указали на то, что данные сбои в работе мозга эпилептиков возникали не внезапно — за секунду до их появления в эпилептических очагах последовательно активировались определенные группы нейронов, расположенные близко друг к другу.
Большинство этих нервных клеток, около 80% из них, оказались связаны с обработкой языка, восприятием окружающего мира и высшими когнитивными функциями, что объясняет то, почему пациенты теряют мысли и способность к нормальному общению во время межприпадочных эпилептиформных разрядов. Понимание этого позволит создать датчики и стимуляторы мозга, которые будут предугадывать начало этих приступов и подавлять их, что резко улучшит качество жизни больных, подытожили ученые.