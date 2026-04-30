Минтербез: ПВО сбила несколько беспилотников на подлёте к Перми

Дежурные ПВО сбили несколько беспилотников на подлёте к Перми, сообщили в краевом Министервстве территориальной безопасности.
В результате проишествия никто не пострадал. Экстренные и оперативные службы продолжают работу. Режимы «Беспилотной опасности» и «Ковёр» отменены. Также заработал пермский аэропорт.
«Ситуацию держим на контроле вместе с силовыми структурами региона», — рассказали в министерстве.
Напмоним, что это уже второй прилёт БПЛА в Пермь за два дня. Подробнее о том, как регион пережил ещё один удар беспилотников — материале сайта perm.aif.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше