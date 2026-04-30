Для волгоградцев прозвучат золотые итальянские хиты

Новую концертную программу «Золото Сан-Ремо» смогут увидеть волгоградцы во вторник, 5 мая. Перед любителями итальянской эстрады выступят Волгоградский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Леера и солисты филармонии и театра «Царицынская опера».
«Программа перенесет публику в лучшее время итальянской эстрады — с конца 1980-х до начала 2000-х, когда в небольшом итальянском городке Сан-Ремо на весь мир гремел фестиваль эстрадной песни, где ошеломительного успеха добивались Адриано Челентано, дуэт Аль Бано и Ромины Пауэр, группы “ORO” и “Рикки и Повери”», — говорит Владимир Леер.
Песни, которые и в наши дни у всех на слуху и не теряют своей привлекательности исполнят Алевтина Егорова, Вадим Дмитров, Наталья Пирогова, Руслан Сигбатулин и Стася Фатеева. Начало в 19:00. 12+
