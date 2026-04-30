Что известно о новой атаке беспилотников на объекты Прикамья

Ранним утром жителям Перми стали приходить СМС-сообщения о беспилотной опасности. В скором времени ее отменили, но потом ввели опять. Сирены воздушной тревоги включали трижды.
Аэропорт Большое Савино закрылся, над городом были замечены истребители. Жители Перми сообщали о взрывах. Через несколько часов после ввода режима беспилотной опасности появилась информация, что 30 апреля на город шли беспилотники, запущенные из Днепропетровской области. Несколько из них были сбиты дежурными силами противовоздушной обороны.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что был зафиксирован прилет вражеского беспилотника на одну из промышленных площадок Прикамья. Глава региона пояснил, что работники предприятия были укрыты в защитных сооружениях. Пострадавших и значительных разрушений нет.
Министерство образования Пермского края выпустило обращение к родителям, чтобы не беспокоились о детях в школе. Их на время тревоги вывели в безопасные места.
В трех вузах Перми были прекращены занятия, в классическом университете и филиале РЭУ имени Плеханова студентов и преподавателей полностью перевели на дистанционную деятельность, в пермском политехе частично.
В середине дня беспилотную опасность в Перми отменили, и около 14 часов вновь открылся аэропорт Большое Савино.
Напомним, что вражеские беспилотники атакуют Пермь второй день подряд. 29 апреля после прилета БПЛА возник большой пожар, дым от которого затянул небо над городом. Представители Роспотребнадзора проверили качество воздуха, оно соответствует нормативам.