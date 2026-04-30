День коренных малочисленных народов масштабно отметили в Хабаровском крае

По данным последней Всероссийской переписи населения, в Хабаровском крае проживает около 21,5 тысячи человек, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Большинство из них — почти восемьдесят процентов — живут в сельской местности, а небольшая часть до сих пор ведет кочевой или полукочевой образ жизни, занимаясь домашним оленеводством. Вся территория региона официально отнесена к местам традиционного проживания и хозяйственной деятельности восьми коренных народов. И теперь у них есть свой день, который впервые зазвучал в полный голос.