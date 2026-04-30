День коренных малочисленных народов масштабно отметили в Хабаровском крае

Хабаровский край впервые вместе со всей страной отметил День коренных малочисленных народов России — праздник, учрежденный указом президента Владимира Путина в 2025 году. По всему региону прошло более ста этнокультурных событий, и география их охватила самые отдаленные национальные села, где бережно хранят традиции, язык и быт предков.
Центрами притяжения стали амурские села Ачан и Кондон. В Ачане мастера декоративно-прикладного искусства со всего края собрались на семинар «Нанайские узоры». Плели из лозы и камыша, резали по дереву, создавали национальные орнаменты — и учили этому друг друга. А в Кондоне, которому в этом году исполняется 375 лет, развернулся этнический фестиваль «Нить поколений». Гости увидели традиционные костюмы, макеты национальных жилищ, предметы быта, послушали концерт, посмотрели театрализованную постановку об истории села и выставку древних летописей.
В Комсомольске-на-Амуре открылась проектная мастерская для молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера. Сотрудники Ресурсного центра развития общественных инициатив учили ребят создавать проекты, направленные на сохранение и продвижение родных языков, культуры и традиционного образа жизни. А в краевой столице накануне прошла встреча зампреда правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дария Тюрина с талантливой студенческой молодежью из числа КМНС.
Среди участников встречи — будущие врачи, педагоги и инженеры, а еще активисты, спортсмены и этнические исполнители, благодаря которым культура Приамурья и Охотоморья не уходит в архив, а продолжает жить. Ребят интересовало развитие национальных видов спорта, а также строительство межвузовского кампуса на базе Тихоокеанского государственного университета, где могли бы разместиться студенты из национальных поселков. Дарий Тюрин пообещал, что эти вопросы не останутся без внимания.
«Хабаровский край — это наш с вами общий дом. Будем вместе развивать его экономику, создавать условия для комфортной жизни здесь, при этом сохраняя и приумножая с вашей помощью всю богатую палитру его многонациональной культуры», — подчеркнул он.
По данным последней Всероссийской переписи населения, в Хабаровском крае проживает около 21,5 тысячи человек, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока. Большинство из них — почти восемьдесят процентов — живут в сельской местности, а небольшая часть до сих пор ведет кочевой или полукочевой образ жизни, занимаясь домашним оленеводством. Вся территория региона официально отнесена к местам традиционного проживания и хозяйственной деятельности восьми коренных народов. И теперь у них есть свой день, который впервые зазвучал в полный голос.