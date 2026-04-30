В Волгоградской области потерпело крушение еще одно маломерное судно

Судоводителя спасли и передали медикам.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области произошло еще одно ЧП с маломерным судном. 29 апреля 2026 года спасателям пришлось оказывать помощь 74-летнему мужчине, который перевернулся на лодке неподалеку от села Нижняя Добринка Камышинского района. Судоводителя невозможно было вытащить на берег из-за крутого обрывистого склона в этом месте.

— Спасатели Камышинского поисково-спасательного подразделения оказали помощь по эвакуации пострадавшего к месту подъезда машины скорой помощи и передали его медикам, — рассказали в ГКУ Служба спасения.

Напомним, ранее, 24 апреля 2026 года на Волге во время шторма перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Они утонули, возвращаясь в непогоду с рыбалки. Троих нашли в первый же день и уже похоронили, четвертый бесследно исчез. Тело известного волгоградца Александра Назарова ищут до сих пор.