В Красноярском крае инспектор лесоохраны получила взятку бревнами сосны и лиственницы

В Шушенском перед судом предстанет старший государственный инспектор лесной охраны. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, женщину обвиняют в получении взятки. Летом прошлого года в КГКУ «Лесная охрана» поступила карточка дешифрования мест использования лесов из космомониторинга. Было видно, что на территории Саяно‑Шушенского лесничества ведется незаконная рубка. Инспектор договорилась с лесозаготовителем, чтобы за кругляк для ее бани она не отразит факт нарушения в официальных документах. Для этого женщина сделала фиктивную видеозапись соседнего участка, который не пострадал. Позже для нее на местную пилораму отгрузили 41 бревно сосны и лиственницы общим объемом около 11 кубометров. Стоимость лесоматериалов составила всего 70 тысяч рублей, а вот ущерб лесному фонду России от незаконной рубки составил более чем 2 миллиона рублей. Взяткодателя от уголовной ответственности освободили. Ущерб будет погашен по иску прокурора дополнительно.