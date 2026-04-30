В Татарстане проверили качество 7,9 тыс. тонн экспортных зерновых культур

Качество 7,9 тыс. тонн зерновых культур, предназначенных для экспорта, проверили в Татарстане в январе-марте 2026 года, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Исследования проводили в испытательной лаборатории регионального филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса. Достигнутый результат на 76% превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Продовольственную пшеницу, гречиху и просо исследовали согласно требованиям стран-импортеров, ГОСТ, технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Специалисты проверили в продукции наличие токсичных элементов, ГМО, остаточного количества пестицидов.
Зерно отгрузили в Казахстан, Польшу и Германию. При этом основным покупателем остается Азербайджан. На его долю приходится 5,4 тыс. тонн экспортируемой продукции.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.