Форум «Деловой престиж: Женщина — Созидатель — 2026» прошел в Москве

V Национальный Всероссийский форум «Деловой престиж: Женщина — Созидатель — 2026» состоялся в Москве. На нем собрались больше 400 собственников и руководителей компаний из всех 89 регионов России, которые работают в 19 ключевых отраслях экономики. Проведение форума отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В этом году главная тема форума — «Национальные проекты России: среда возможностей для бизнеса и общественного развития». Мария Окулова, президент Общероссийской группы проектов «Деловой Престиж», открывая форум, заявила: «Сегодня национальные проекты России задают вектор развития — они требуют новых кадров, передовых технологий, современной инфраструктуры и неустанной общественной инициативы. Российский бизнес, и в особенности женщины-лидеры, доказал свою готовность отвечать на эти вызовы. По данным Росстата, женщины составляют порядка 45% от общего числа индивидуальных предпринимателей и топ-руководителей предприятий и компаний. В науке их доля достигает 40−45%. А среди участниц премии 65% — это представительницы промышленности, производства, строительства, IT-сферы, здравоохранения и образования».
На пленарной сессии «Национальные проекты России: среда возможностей для бизнеса и общественного развития» с участием руководителей профильных комитетов Государственной Думы РФ Яны Лантратовой и Александра Демина, топ-менеджеров Сбера и ведущих экспертов обсудили кадровый суверенитет и эффективную экономику, инфраструктуру национальных проектов: промышленные парки — места созидания, экспортный потенциал России, развитие креативной индустрии, код семьи: инвестиции в здоровье, воспитание и будущее поколений, инфраструктуру будущего: вызовы и решения, блог как бизнес: правовую защиту, монетизацию и экосистему возможностей.
Ключевым событием также стало награждение победительниц IV Национальной Всероссийской премии «Деловой престиж: Женщина — Созидатель — 2026». Оно состоялось 26 апреля в Государственном Кремлевском дворце.
Премию вручают женщинам, реализующим масштабные проекты и формирующим новые стандарты лидерства, вносящим большой вклад в развитие экономики, общества и креативных индустрий России. В 2026 году на нее подали примерно 4 тыс. заявок из всех регионов страны. Мария Окулова заявила: «Мы объединяем женщин, которые меняют страну к лучшему, где ваша энергия, талант и смелость превращаются в масштабные проекты, рабочие места и инновации». Александр Демин, председатель Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству, подчеркнул: «Хочу также отметить значимость самой премии. “Деловой престиж” — это институт признания и поддержки предпринимательства, который год за годом формирует среду, где лучшие практики становятся ориентиром для всей отрасли».
Победители премии.
Номинация «Промышленность, производство, энергетика и инновации».
Ермакова Елена Владимировна (Москва), учредитель и генеральный директор компании «профайн РУС»;
Жученко Екатерина Львовна (Ярославская область), учредитель и генеральный директор акционерного общества «КондорЭко»;
Перминова Екатерина Андреевна (Москва), руководитель направления экспедайтинг проектов компании «СИБУР»;
Рондалева Тамара Владимировна (Санкт-Петербург), генеральный директор АО «Особая экономическая зона “Санкт-Петербург”»;
Бельская Екатерина Владимировна (Тюменская область), директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов организации «Запсибнефтехим»;
Щербина Елена Геннадиевна (Белгородская область), владелец компании «АЛТЕК».
Номинация «Архитектура, строительство и недвижимость».
Черемисина Алена Игоревна (Тамбовская область), основатель и генеральный директор компании «ТАМАК»;
Нухкадиева Ксения Борисовна (Ямало-Ненецкий автономный округ), собственник связанной группы компаний.
Номинация «Финансы, денежное обращение и кредит».
Питкянен Александра Федоровна (Санкт-Петербург), некоммерческая организация «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга».
Номинация «Наука и образование».
Анисимова Светлана Евгеньевна (Москва), генеральный директор ООО «Алгоритмика».
Номинация «Социальное предпринимательство».
Соколова Ксения Михайловна (Ленинградская область), учредитель и генеральный директор ООО «ТОПГО СЕРВИС»;
Скубаева Юлия Николаевна (Донецкая Народная Республика), основатель компании, генеральный директор ООО «Институт опережающего мышления».
Номинация «Здравоохранение и медицина».
Паскарь Ирина Владимировна — (Московская область), ООО «НИЦ ФАРМОБОРОНА», основатель и генеральный директор;
Дориева Валентина Бадма-Цыреновна — (Бурятия), медицинский центр «Диагрупп», учредитель и генеральный директор.
Номинация «Эстетические и косметологические услуги».
Падерина Юлия Сергеевна — (Москва), основатель сети студий Rich Nails.
Номинация «Ресторанное дело».
Федорова Екатерина Ефставьевна (Москва), учредитель и генеральный директор CofeFest.
Номинация «Юридические, нотариальные, консалтинг и HR».
Шарафутдинова Алсу Альфатовна (Республика Башкортостан), учредитель и генеральный директор ООО «ТОРГИ-ОНЛАЙН»;
Сеничева Людмила (Тульская область), основатель и директор ООО «Кредо-С».
Номинация «Ретейл и маркетинг».
Игнатенко Ангелина Сергеевна (Санкт-Петербург), основатель сети магазинов «Гастрогном».
Номинация «Здоровый образ жизни и спорт».
Беланова Елена Сергеевна (Кузбасс), директор учреждения «Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта».
Номинация «Гостиничный сервис, туризм».
Губина Александра Олеговна (Челябинская область), директор холдинга горнолыжных курортов АНО «Национальный центр спорта и туризма».
Номинация «Медиакоммуникации».
Собченко Ольга Вячеславовна (Москва), учредитель «С-ГРУП».
Номинация «Культура и творчество».
Ращук Евгения Андреевна (Кузбасс), основатель House of Dance.
Номинация «Дизайн и мода».
Закирова Любовь Александровна (Ивановская область), основатель бренда Lovetex.store.
Номинация «IT и креативные технологии».
Нестеренко Наталья Александровна (Санкт-Петербург), учредитель и операционный директор «Микро-ИТ».
Специальные номинации:
«Общественная деятельность».
Шпак Анастасия Игоревна (Челябинская область), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»;
Ковалева Светлана Александровна (Орловская область), президент Торгово-промышленной палаты Орловской области.
«Поддержка исторических территорий».
Богаделина Анна Викторовна (Ивановская область), учредитель и генеральный директор «Шуйские ситцы».
«Бренд региона».
Паначева Анна Александровна (Свердловская область), президент ООО «Лайнертек» и основатель Ural Fashion Group.
«Народное признание».
Макаренко Елена Викторовна (Челябинская область), учредитель и технический директор ООО «Институт Информационного Моделирования и Архитектуры».
Гран-при.
Ермакова Елена Владимировна (Москва), учредитель и генеральный директор ЗАО «профайн Рус».
Директор Управления контроля и координации деятельности Сбера, член экспертного совета премии, ментор и наставник проекта Татьяна Евдина отметила: «Это растущее сообщество профессионалов, а для тысяч женщин со всей страны это трамплин, поддержка и вера в свои силы, возможность заявить о себе на всю страну. За этот год проект вышел на совершенно новый уровень, и его потенциал огромен. На примере нового трека четвертого сезона — креативных индустрий — мы видим, как проект чутко ловит запрос времени и смело шагает вперед. Это дорогого стоит».
Победительницы показывают пример не просто успеха в работе, но и того, как совмещать карьеру с воспитанием детей. Это отметила накануне вручения премии председатель Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова: «Особенно важно, что в этой премии принимают участие не просто руководители и владелицы бизнеса, но и мамы, умеющие совмещать рабочую нагрузку с воспитанием молодого поколения. Героини премии формируют будущее страны не только через создание рабочих мест, но и через те ценности, которые передают своим детям. Именно такие проекты гражданского общества мы стремимся поддерживать в нашем комитете. Пригласила организаторов и будущих победительниц премии к экспертной работе и участию в комитетских мероприятиях!».
Проекты Общероссийской группы «Деловой Престиж» реализуются в полном соответствии с Национальной стратегией действий в интересах женщин на 2023−2030 годы, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации. Форум и премия способствуют активному участию женщин-предпринимательниц в реализации национальных проектов России, расширению их роли в социально-экономическом развитии страны, достижению кадрового суверенитета, развитию человеческого капитала, инфраструктуры, экспортного потенциала и социальной сферы.
В числе партнеров форума «Национальные проекты России: среда возможностей для бизнеса и общественного развития» и премии «Деловой престиж» — ПАО «Сбербанк», Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство экономического развития РФ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.