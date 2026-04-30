В Центробанке рассказали, грозит ли воронежцам заморозка банковских вкладов

Поддельный документ Центрального банка России распространяют в сети. Согласно ему, сбережения граждан планируют перевести в безотзывные сертификаты, а возможность снятия денег будет ограничена. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область» в среду, 29 апреля.
В Центробанке эту информацию назвали недостоверной и подчеркнули, что никакие подобные меры не рассматриваются. Фальшивка оформлена по образцу размещённых на официальном сайте документов, однако при проверке в ней можно обнаружить явные признаки подделки.
Кроме того, в ЦБ добавили, что идея ограничения доступа к вкладам в целом противоречит принципам работы банковской системы и государства. Такая мера подорвала бы доверие к финансовым институтам и нанесла ущерб экономике.