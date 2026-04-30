Музей Мирового океана предложил законодательно закрепить термин «музейное судно»

Денис Миронюк: Без них нельзя, поскольку это цементирующий материал, объединяющий всех музейных сотрудников, наших друзей, региональные сообщества. Если говорить предметно, то одной из таких традиций является обязательное построение на музейной набережной по случаю годовщины подъема Государственного флага на судне. Также мы регулярно проводим акцию «Гудок Победы» в честь 9 Мая. Музей ежегодно проводит шлюпочный поход «Путь к океану», когда свыше 150 воспитанников кадетских классов образовательных учреждений проходят на морских ялах почти 200 километров по руслам рек Преголи и Деймы вплоть до Куршского залива. В этом году состоится 20-й по счету поход, который будет посвящен 80-летию Калининградской области.