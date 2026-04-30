Музей Мирового океана предложил законодательно закрепить термин «музейное судно»

Деятельность морского музея значительно отличается от работы других выставочных площадок. Все дело — в музейных объектах, внушительную часть которых составляют суда, ошвартованные на набережной Петра Великого. О взаимодействии с регистрами, особенностях докового ремонта, законодательных коллизиях, кадровой политике и существующих морских традициях рассказал генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк.
Денис Алексеевич, все суда нуждаются в регулярном ремонте. Как часто проводится их докование? Насколько сложен этот процесс?
Денис Миронюк: Общий тоннаж музейной флотилии перешагнул отметку в 20 тысяч тонн. Это достаточно много. Все началось с легендарного НИС «Витязь», которое в 1994 году встречала на набережной президент и основатель музея Светлана Геннадьевна Сивкова. В нашей стране, без преувеличения, мало тех, кто сделал больше и имеет такие заслуги в деле сохранения морского культурного и природного наследия России.
Флот — это одновременно наша гордость и, пожалуй, главная забота. Требования, которые предъявляются к музейным объектам с точки зрения безопасности и соблюдения правил регистров, почти такие же, как для действующих судов. Практически все корабли являются объектами культурного наследия и дополнительно подпадают под охранное законодательство.
Часто нормы противоречат друг другу. Поэтому Музей Мирового океана выступил с инициативой о закреплении на законодательном уровне понятия «музейное судно». Это важно для того, чтобы специфика нашей работы нашла отражение в нормативно-правовых документах. Мы не выходим в море, не осуществляем перевозки. Все это нужно учитывать, поскольку иногда музей физически не может выполнить все требования контролирующих органов из-за возникающих коллизий.
Но мы справляемся и руководствуемся принципом, что весь музейный флот должен быть исправен и находиться на плаву. За годы существования музея особое отношение к флоту и его понимание сформировалось и у Министерства культуры РФ, которое поддерживает музей в этой работе. Максимальный срок междоковых ремонтов — десять лет. Корпус судов регулярно осматривают водолазы, на основе полученных данных утверждается план ремонтных работ.
Если мы нарушим требования закона и вовремя не отправим судно в док, то посетителям запретят подниматься на его борт из соображений безопасности. И это правильно. Ведь дело не в том, что условный корабль стоит на воде. Помимо корпуса, есть еще проводка, трапы, палубы. Все это требует большого внимания, учитывая возраст наших музейных объектов. «Витязю» уже почти 90 лет, СРТ-129 разменял седьмой десяток.
Сейчас приближается десятилетний срок ремонта плавучего маяка «Ирбенский» и нашей подводной лодки Б-413. Мы уже подготовили проект докового ремонта, получили положительное заключение экспертизы. В 2024-м через аналогичную процедуру прошел наш рыболовецкий траулер СРТ-129. На тот момент его состояние оставляло желать лучшего. Металл на кормовой части, главной палубе заменили практически полностью.
СРТ-129 на доковом ремонте на Светловском судроремонтном заводе, октябрь 2024 г. Фото: Пресс-служба Музея Мирового океана.
Требования строгие, но регистр относится к нашему музею с большим вниманием и, как мне кажется, с уважением. Ведь мы стараемся на максимально высоком уровне выполнять все требования законодательства и поддерживать порядок на музейном флоте. Дружим с ведущими российскими судостроительными и судоремонтными предприятиями. Два года назад Севмаш, один из крупнейших заводов страны, разработал для нас методические рекомендации по сохранению металлических корпусов. Стараемся им следовать.
Хочу подчеркнуть, что все наши объекты, которые находятся на Набережной исторического флота, достаточно хорошо обеспечены с точки зрения береговой инфраструктуры. Есть централизованное водоснабжение и водоотведение, через береговые щиты подается электричество. Кроме того, мы уделяем особое внимание вопросам экологии и состоянию акватории, в которой находятся суда.
Такую большую работу невозможно проводить без квалифицированных кадров. Как формировался музейный экипаж?
Денис Миронюк: В штатном расписании Музея Мирового океана есть должности, которые являются весьма необычными для нашей сферы деятельности: боцман, инженер-механик, капитан. Количество членов экипажа зависит от габаритов судна. В среднем это 10−20 человек. Наши капитаны прошли реальное испытание морем, за плечами каждого из них — богатый жизненный и профессиональный морской опыт.
Экипажи выполняют большую работу, начиная от текущего ремонта и заканчивая помощью в создании экспозиционных на борту.
Музейные капитаны относятся к своим объектам с большой любовью. Они прекрасно разбираются не только в их технической части, но и истории, лично проводят экскурсии и занятия, участвуют во всех мероприятиях. Как результат, посетители музея чувствуют, что здесь все по-настоящему.
Так, например, мой заместитель по флоту Алексей Николаевич Шуткин является капитаном первого ранга и одновременно профессиональным яхтсменом, который личным примером показывает, как содержать в порядке большой флот. Он швартовал к набережной все наши музейные суда, за исключением «Витязя». Это уникальные навыки и компетенции, без таких людей морской музей не сможет существовать.
А. Н. Шуткин, заместитель генерального директора по флоту Фото: Пресс-служба Музея Мирового океана.
А как формируются экспозиции на таких судах? Обращались ли к вам коллеги за помощью в подготовке морских выставок?
Денис Миронюк: Музей научился строить экспозицию, исходя из конструкции судна. Стараемся максимально сохранить все элементы, чтобы корабль не выглядел как длинный коридор с выставочными витринами. Для нас крайне важно, чтобы трюмы, машинные отделения, мостики, рубки оставались собой даже с учетом экспозиционной деятельности. Возможно, где-то это не совсем удобно для посетителей, как, например, на подводной лодке из-за ее узких проходов. Но зато можно прочувствовать всю атмосферу.
За годы работы у нас накопился богатый опыт музеефикации судов и кораблей, которым мы охотно делимся. Так, в 2025-м специалисты петербургского ледокола «Красин», который является филиалом Музея Мирового океана, консультировали коллег в Иркутске, где открывалась выставка на ледоколе «Ангара». И это далеко не единственный пример.
Однако важно понимать, что сохранить абсолютно все суда в качестве музеев невозможно, да и неправильно. Они должны обладать определенными критериями, оставить уникальный след в морской истории нашей страны.
У каждого музея есть свои традиции. У морского они наверняка особенные?
Денис Миронюк: Без них нельзя, поскольку это цементирующий материал, объединяющий всех музейных сотрудников, наших друзей, региональные сообщества. Если говорить предметно, то одной из таких традиций является обязательное построение на музейной набережной по случаю годовщины подъема Государственного флага на судне. Также мы регулярно проводим акцию «Гудок Победы» в честь 9 Мая. Музей ежегодно проводит шлюпочный поход «Путь к океану», когда свыше 150 воспитанников кадетских классов образовательных учреждений проходят на морских ялах почти 200 километров по руслам рек Преголи и Деймы вплоть до Куршского залива. В этом году состоится 20-й по счету поход, который будет посвящен 80-летию Калининградской области.
А еще на территории исторических Фридрихсбургских ворот мы даем полуденный выстрел из пушки. Это дань уважения Петру I, который совершенствовался во Фридрихсбургской крепости в артиллерийском деле и получил соответствующий аттестат.
Новой традицией для музея стал День водолаза, который отмечают 5 мая. Эта дата положила начало водолазной школе России, которая была создана в 1882 году по указу Александра III. В 2023-м Музей Мирового океана при поддержке Русского географического общества открыл первый в России подводный парк «Янтарный» в водах Синявинского озера — бывшего янтарного карьера. Сегодня он привлекает дайверов со всей страны.
Акватория Синявинского озера. Дайверы перед погружением в подводный парк «Янтарный» Фото: Пресс-служба Музея Мирового океана.
Как дальше будет развиваться Музей Мирового океана?
Денис Миронюк: Сейчас мы подходим к разработке Концепции развития музея до 2030 года. Определим стратегические приоритеты и направления, на которых необходимо будет сосредоточиться. Параллельно занимаемся инфраструктурой и стройками: готовим проект реконструкции железнодорожного моста, который свяжет набережную Петра Великого с улицей Портовой. Есть планы по задействованию новой причальной инфраструктуры. Ведем реставрационные работы на бастионе «Литва». Постепенно будем приводить в порядок Янтарную мануфактуру.
Кроме того, идет подготовка документов по включению Музея Мирового океана в список особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Мы надеемся, что решение будет принято и оно станет настоящим подарком для всех калининградцев в юбилейный год.