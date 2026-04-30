11 юных музыкантов получили премию от главы Дзержинска

Среди награжденных — пианисты Андрей Соколов и Андрей Рыбкин (ДШИ № 5), Кирилл Руденко (ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова), Диана Дмитриева (ДШИ № 4), Варвара Лобанова и Василиса Малинина (ДШИ № 7), Василиса Смоловская (ДМШ № 2 им. А. П. Бородина). Также премию получили виолончелистка Кристина Васильева (ДМШ № 2 им. А. П. Бородина), домристка Юлия Герасенькина (ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова), баянистка Мария Медведева и скрипачка Тутиё Бахтибекова (ЦДМШ им. А. Н. Скрябина). Все они в 2025 году добились признания на значимых музыкальных состязаниях.