11 юных музыкантов получили премию от главы Дзержинска

В Дзержинске 11 юных музыкантов были удостоены премии от главы города. Церемония вручения муниципальной премии «Наши таланты» состоялась в Центральной детской музыкальной школе имени А. Н. Скрябина. Об этом сообщил мэр Дзержинска Михаил Клинков.
Почетными лауреатами стали воспитанники городских музыкальных школ и школ искусств, продемонстрировавшие выдающиеся успехи на различных региональных, всероссийских и международных творческих конкурсах.
Среди награжденных — пианисты Андрей Соколов и Андрей Рыбкин (ДШИ № 5), Кирилл Руденко (ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова), Диана Дмитриева (ДШИ № 4), Варвара Лобанова и Василиса Малинина (ДШИ № 7), Василиса Смоловская (ДМШ № 2 им. А. П. Бородина). Также премию получили виолончелистка Кристина Васильева (ДМШ № 2 им. А. П. Бородина), домристка Юлия Герасенькина (ДМШ № 3 им. Н. К. Гусельникова), баянистка Мария Медведева и скрипачка Тутиё Бахтибекова (ЦДМШ им. А. Н. Скрябина). Все они в 2025 году добились признания на значимых музыкальных состязаниях.
По словам Михаила Клинкова, успехи этих молодых дарований ярко свидетельствуют о формировании в Дзержинске нового поколения талантливых музыкантов, для которых музыка является не просто хобби, а подлинным призванием. По мнению Клинкова, успех учеников является прямым отражением высокого профессионализма их педагогов.