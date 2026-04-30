Восемь кладбищ закрыли в Нижнем Новгороде

Все они расположены на территории Кстовского района.

Восемь муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода закрыты из-за отсутствия свободных мест под новые захоронения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Все кладбища, попавшие в перечень закрытых, расположены на территории Кстовского района Нижнего Новгорода: в Кстове — на улицах Магистральной и Коминтерна (участки № 1 и № 2), а также в деревне Студенец, селе Безводное (улица Ленина, участок № 8), селе Шелокша, деревне Чаглава (участок № 1К) и селе Большая Ельня.

В документе отмечается, что на территории данных кладбищ теперь разрешено хоронить только в места для родственных захоронений и места для семейных (родовых) захоронений с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода прокомментировала подтопление Ново-Стригинского кладбища.