Синоптики сказали про жару до +26 на большие выходные 1−3 мая в Беларуси. Об этом сообщает портал pogoda.by.
В пятницу, 1 мая, за погоду в республике будет отвечать область повышенного атмосферного давления. На ее фоне будет смещаться малоактивный фронтальный раздел. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. В ночное время во многих районах, а днем местами по востоку ожидаются небольшие дожди.
Ветер окажется северо-западный, северный от слабого до умеренного. Ночью температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. По юго-востоку синоптики прогнозируют заморозки от 0 до −3 градусов. Днем ожидается от +8 градусов по востоку и до +18 градусов по западу.
В субботу и воскресенье, 2 и 3 мая, погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления, а также теплые воздушные массы с юго-запада Европы. В республике потеплеет.
В субботу, 2 мая, будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер прогнозируется западной четверти умеренный, днем возможен порывистый. Ночью ожидается от +1 до +7 градусов, а по юго-востоку страны при прояснениях будут заморозки от 0 до −2 градусов. Днем температура воздуха окажется от +15 градусов по юго-восточной части и до +24 градусов по западной.
В воскресенье, 3 мая, синоптики прогнозируют небольшую облачность и без осадков. Ветер будет юго-западный, южный, местами порывистый. В ночное время ожидается от +2 до +8 градусов, а днем воздух прогреется от +19 до +26 градусов.
