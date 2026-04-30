На участке трассы Алексин — Першино в Тульской области уложат новый асфальт

Специалисты приступили к укладке нового покрытия на участке трассы Алексин — Першино в Тульской области. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
Общая протяженность этого отрезка составляет около 10 км. Сейчас специалисты обустраивают выравнивающий слой проезжей части. Также им предстоит укрепить обочины щебнем, восстановить съезды, посадочные площадки. Полностью завершить работы планируют к началу осени.
Напомним, что в 2025 году на трассе Алексин — Першино привели в нормативное состояние еще 15 км. Все это позволяет обеспечить безопасность на маршрутах для жителей и гостей региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.