Кафе на Фестивальной аллее в Калининграде закрыли на 90 дней из-за санитарных нарушений

Суд закрыл кафе «Точка гриль» в Калининграде на 90 дней из-за санитарных нарушений. Заведение располагается на Фестивальной аллее, 8. Об этом сообщили на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее сотрудники ведомства провели внеплановую проверку кафе после обращения посетителя за медицинской помощью. Специалисты выявили многочисленные нарушения: отсутствие цехового деления, достаточного оснащения моечным оборудованием, допуск приёма «обезличенной» пищевой продукции без маркировки и другие.
Центральный районный суд привлёк ИП Давтян А. Г. к административной ответственности. Деятельность кафе приостановили на 90 суток.
