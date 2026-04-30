В Нижнем Тагиле перевозчика оштрафовали на 100 тысяч за «шаттл-призрак»

В Нижнем Тагиле перевозчика ООО «Объединение “СОЮЗ-НТ” наказали за “шаттл-призрак”. Дело в том, что после проверки Ространснадзора 5 марта 2026 года у автомобиля “Газель NEXT” нашли нарушение: аппаратура спутниковой навигации “ГЛОНАСС”, установленная в машине, не передавала в систему данные о местоположении транспорта, хотя должна делать это каждые 30 секунд.
— Иными словами, микроавтобус физически находился на улице Садовой, но с точки зрения государственной автоматизированной системы надзора он пребывал в «серой зоне», — пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда.
В результате Ространснадзор возбудил административное дело. Суд установил, что непередача данных о местоположении транспорта является грубым нарушением, которое создало угрозу безопасности пассажиров.
— Представитель ООО «Объединение “СОЮЗ-НТ” вину признал и пояснил, что договор с АО “ГЛОНАСС” уже заключен. Суд учел это как смягчающее обстоятельство, — отметили в облсуде.
Таким образом, перевозчика оштрафовали на 100 тысяч рублей. Отмечается, что, если он оперативно выплатит штраф в течение 20 дней после вступления решения суда в законную силу, его сумма может быть уменьшена в два раза.