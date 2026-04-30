В Нижнем Тагиле перевозчика оштрафовали на 100 тысяч за «шаттл-призрак»

В Нижнем Тагиле перевозчика ООО «Объединение “СОЮЗ-НТ” наказали за “шаттл-призрак”. Дело в том, что после проверки Ространснадзора 5 марта 2026 года у автомобиля “Газель NEXT” нашли нарушение: аппаратура спутниковой навигации “ГЛОНАСС”, установленная в машине, не передавала в систему данные о местоположении транспорта, хотя должна делать это каждые 30 секунд.