Как будут работать поликлиники и почта в Волгограде на майские праздники?

С 30 апреля по 4 мая и с 8 по 12 мая в Волгограде и Волжском поликлиники примут пациентов с 8:00 до 15:00, в районах области — с 8:00 до 12:00. В этот период будут работать кабинеты неотложной помощи и отделения для пациентов с инфекционными заболеваниями. В обычном режиме продолжат работу травмпункты и станции скорой помощи. Колл-центры поликлиник принимают вызовы по графику медучреждений, взаимодействуя со «Службой 122».