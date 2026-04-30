Как будут работать поликлиники и почта в Волгограде на майские праздники?

Отделения с заказами закроются раньше, а детские поликлиники примут ежедневно.
Во время предстоящих майских праздников некоторые учреждения переходят на особый режим.
В нынешнем году Первомай будем встречать с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая продлятся выходные в честь Дня Победы. В большинстве отделений «Почты России» 1 и 9 мая будут выходными. Отделения, где выдают заказы с маркетплейсов, продолжат работу в привычном режиме, но 30 апреля и 8 мая закроются на час раньше обычного. Пенсии и пособия волгоградцы получат по графику, согласованному с региональным отделением Соцфонда.
С 30 апреля по 4 мая и с 8 по 12 мая в Волгограде и Волжском поликлиники примут пациентов с 8:00 до 15:00, в районах области — с 8:00 до 12:00. В этот период будут работать кабинеты неотложной помощи и отделения для пациентов с инфекционными заболеваниями. В обычном режиме продолжат работу травмпункты и станции скорой помощи. Колл-центры поликлиник принимают вызовы по графику медучреждений, взаимодействуя со «Службой 122».
Каждый день будут открыты детские поликлиники (графики опубликованы на сайтах учреждений).