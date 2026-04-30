Маркеты, выставки и открытие мотосезона: события в Калининграде для тех, кто не хочет потратить слишком много денег

Запланировано несколько поэтических вечеров.

Источник: Клопс.ru

Чем заняться в длинные выходные? Для тех, кто не хочет просто сидеть дома, в Калининграде пройдут маркеты, лекции, концерты и выставки картин. И это не говоря о фестивалях! «Клопс» представляет первомайскую подборку бесплатных ивентов.

Открытие выставки Зои Кудриной0+

Когда: четверг, 30 апреля, 17:00.

Где: Дом художника (проспект Победы, 3).

Зоя Кудрина — калининградская художница и автор многочисленных выставок. Преимущественно она работает с пейзажами, запечатлевает на холстах растения и животных.

Торжественное открытие с участием автора состоится в 17:00, вход свободный. Экспозиция будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00.

Открытие мотосезона у бастиона «Прегель»18+

Когда: пятница, 1 мая.

Где: сбор у бастиона «Прегель» (Дзержинского, 31).

Программа:

12:30 — сбор участников, 13:30 — старт мотоколонны до стадиона, 14:23 — старт колонны через весь город до парковки Музея Мирового океана (экскурсия для желающих), 17:00 — живой рок-концерт на бастионе «Прегель».

В музыкальной программе — Noreason, «Станок», «Наборы Хромосом», «Митотс», «Индульгенция», DJ Pink Sunrise и DJ Sven Svenson.

Для мотоциклистов запланировано бесплатное угощение от клуба «Ночные Волки». Вход на концерт свободный для всех.

Открытие мотосезона на Правой Набережной0+

Когда: суббота, 1 мая, с 13:00.

Где: Правая Набережная, 25.

В программе — концерт, показательные выступления спортсменов, выставка военной техники и мотоциклов. Запланированы также ярмарка с мастер-классами и локальная кухня. Для малышей подготовят специальную зону с конкурсами и призами.

Вход на дневную программу (13:00−16:00) свободный.

Дебютный концерт группы «АСБЕСТ»18+

Когда: пятница, 1 мая, 19:00.

Где: бар «Место силы» (Галицкого, 18).

В «Месте силы» дебютирует новоиспечённое ВИА, в состав которого входят: Анастасия Озерицкая (Зира) — вокал, Олег Тарасов — фортепиано, гитара, Слава Лукин — гитара, перкуссия.

В первой части вечера запланировано художественное чтение стихов — как известных, так и собственного авторства участников группы. Во второй части — каверы на группу «Аффинаж».

Дресс-код: чёрный, красный, белый. Вход свободный, 18+.

Маркет локальных брендов «За минуту до лета»0+

Когда: суббота, 2 мая, с 13:00 до 20:00.

Где: пространство PAMPASSPACE (Уральская, 20).

Калининградские мастера и ремесленники представят всё самое яркое и красивое: одежду, украшения, керамику и даже картины. Организаторы обещают, что во всех товарах маркета «уже живёт ощущение лета».

Вход свободный.

Барахолка ModMarket18+

Когда: суббота, 2 мая, 15:00.

Где: бар «Ельцин» (Гаражная, 2).

«Ельцин» приглашает на барахолку с виниловым звуком. Здесь можно будет обновить гардероб под любое настроение: хоть на завод, хоть на танцы. «Любите винтажность в себе, любите себя в винтаже!» — говорится в анонсе.

Вход свободный.

Поэтический вечер Анны Грозовской18+

Когда: воскресенье, 3 мая, 18:00.

Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1).

Анна Грозовская — единственный в России реаниматолог, пишущий стихи о своей непростой работе. Врач бригады скорой медицинской помощи представляет проект Momento Mori: медицинскую поэзию, рождённую на стыке жизни и смерти.

Вход свободный.

Встреча с композитором Артёмом Грибовым16+

Когда: воскресенье, 3 мая, 16:00.

Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).

Калининградский композитор Артём Грибов — автор музыки для брендов, кино, театра и видеоигр, артист лейбла Solids Music. Он работал с Роскосмосом, «Альпен Гольд» и Сбером, создал саундтреки к девяти фильмам, а также сотрудничал с «Арией», RadioTapok, Manapart и другими.

На встрече композитор расскажет, как пишут музыку к фильмам, играм и рекламе, опишет собственный путь в профессию, сравнит российскую и зарубежную индустрию и назовёт актуальные тенденции.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация.

1 мая в «Воротах» пройдёт выставка художника, который придумал знаменитые калининградские граффити с лисами. Организаторы подготовили специальный квест, который стартует в 12:00 на площади Победы. Доступ к прохождению свободный, доступен 24/7.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше