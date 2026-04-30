Маркеты, выставки и открытие мотосезона: события в Калининграде для тех, кто не хочет потратить слишком много денег

Чем заняться в длинные выходные? Для тех, кто не хочет просто сидеть дома, в Калининграде пройдут маркеты, лекции, концерты и выставки картин. И это не говоря о фестивалях! «Клопс» представляет первомайскую подборку бесплатных ивентов.
Открытие выставки Зои Кудриной0+
Когда: четверг, 30 апреля, 17:00.
Где: Дом художника (проспект Победы, 3).
Зоя Кудрина — калининградская художница и автор многочисленных выставок. Преимущественно она работает с пейзажами, запечатлевает на холстах растения и животных.
Торжественное открытие с участием автора состоится в 17:00, вход свободный. Экспозиция будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00.
Открытие мотосезона у бастиона «Прегель»18+
Когда: пятница, 1 мая.
Где: сбор у бастиона «Прегель» (Дзержинского, 31).
Программа:
12:30 — сбор участников, 13:30 — старт мотоколонны до стадиона, 14:23 — старт колонны через весь город до парковки Музея Мирового океана (экскурсия для желающих), 17:00 — живой рок-концерт на бастионе «Прегель».
В музыкальной программе — Noreason, «Станок», «Наборы Хромосом», «Митотс», «Индульгенция», DJ Pink Sunrise и DJ Sven Svenson.
Для мотоциклистов запланировано бесплатное угощение от клуба «Ночные Волки». Вход на концерт свободный для всех.
Открытие мотосезона на Правой Набережной0+
Когда: суббота, 1 мая, с 13:00.
Где: Правая Набережная, 25.
В программе — концерт, показательные выступления спортсменов, выставка военной техники и мотоциклов. Запланированы также ярмарка с мастер-классами и локальная кухня. Для малышей подготовят специальную зону с конкурсами и призами.
Вход на дневную программу (13:00−16:00) свободный.
Дебютный концерт группы «АСБЕСТ»18+
Когда: пятница, 1 мая, 19:00.
Где: бар «Место силы» (Галицкого, 18).
В «Месте силы» дебютирует новоиспечённое ВИА, в состав которого входят: Анастасия Озерицкая (Зира) — вокал, Олег Тарасов — фортепиано, гитара, Слава Лукин — гитара, перкуссия.
В первой части вечера запланировано художественное чтение стихов — как известных, так и собственного авторства участников группы. Во второй части — каверы на группу «Аффинаж».
Дресс-код: чёрный, красный, белый. Вход свободный, 18+.
Маркет локальных брендов «За минуту до лета»0+
Когда: суббота, 2 мая, с 13:00 до 20:00.
Где: пространство PAMPASSPACE (Уральская, 20).
Калининградские мастера и ремесленники представят всё самое яркое и красивое: одежду, украшения, керамику и даже картины. Организаторы обещают, что во всех товарах маркета «уже живёт ощущение лета».
Вход свободный.
Барахолка ModMarket18+
Когда: суббота, 2 мая, 15:00.
Где: бар «Ельцин» (Гаражная, 2).
«Ельцин» приглашает на барахолку с виниловым звуком. Здесь можно будет обновить гардероб под любое настроение: хоть на завод, хоть на танцы. «Любите винтажность в себе, любите себя в винтаже!» — говорится в анонсе.
Вход свободный.
Поэтический вечер Анны Грозовской18+
Когда: воскресенье, 3 мая, 18:00.
Где: бар «Бастион» (Судостроительная, 6/1).
Анна Грозовская — единственный в России реаниматолог, пишущий стихи о своей непростой работе. Врач бригады скорой медицинской помощи представляет проект Momento Mori: медицинскую поэзию, рождённую на стыке жизни и смерти.
Вход свободный.
Встреча с композитором Артёмом Грибовым16+
Когда: воскресенье, 3 мая, 16:00.
Где: Калининградская областная научная библиотека (проспект Мира, 9/11).
Калининградский композитор Артём Грибов — автор музыки для брендов, кино, театра и видеоигр, артист лейбла Solids Music. Он работал с Роскосмосом, «Альпен Гольд» и Сбером, создал саундтреки к девяти фильмам, а также сотрудничал с «Арией», RadioTapok, Manapart и другими.
На встрече композитор расскажет, как пишут музыку к фильмам, играм и рекламе, опишет собственный путь в профессию, сравнит российскую и зарубежную индустрию и назовёт актуальные тенденции.
Вход свободный, необходима предварительная регистрация.
1 мая в «Воротах» пройдёт выставка художника, который придумал знаменитые калининградские граффити с лисами. Организаторы подготовили специальный квест, который стартует в 12:00 на площади Победы. Доступ к прохождению свободный, доступен 24/7.