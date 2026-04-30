Бомбардировщики Су-24 «Африканского корпуса» нанесли удары по боевикам в Мали

Российская авиация нанесла удары по позициям боевиков в малийском Кидале. Ранее в Мали предотвратили наступление террористических группировок на Бамако.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 из состава авиации «Африканского корпуса» нанесли серию ударов по позициям группировки «Фронт освобождения Азавада» в городе Кидаль. Об этом сообщает информационное агентство ANNA News.

В распоряжении агентства оказались кадры, снятые самими участниками незаконных вооруженных формирований, на которых запечатлено поражение авиабомбами района резиденции местного губернатора.

Самолеты Су-24 состоят на вооружении «Африканского корпуса» как минимум с мая 2025 года. На данный момент неизвестно, применялись ли при выполнении задач управляемые бомбы с модулями планирования и коррекции или использовались свободнопадающие боеприпасы.

Ситуация в Мали обострилась 25 апреля, когда объединенные силы группировок «Фронт освобождения Азавада» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам ва аль-Муслимин»* предприняли попытку наступления на столицу Бамако. Тогда продвижение боевиков было остановлено силами «Африканского корпуса» и правительственными войсками Мали. Однако позже террористам удалось занять город Кидаль и заблокировать расположенную южнее военную базу. После двух суток обороны гарнизон, состоящий из российских бойцов, покинул объект согласно достигнутым договоренностям.

* Является подразделением запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида».