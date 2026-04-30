Бомбардировщики Су-24 «Африканского корпуса» нанесли удары по боевикам в Мали

Ситуация в Мали обострилась 25 апреля, когда объединенные силы группировок «Фронт освобождения Азавада» и «Джамаат Нусрат аль-Ислам ва аль-Муслимин»* предприняли попытку наступления на столицу Бамако. Тогда продвижение боевиков было остановлено силами «Африканского корпуса» и правительственными войсками Мали. Однако позже террористам удалось занять город Кидаль и заблокировать расположенную южнее военную базу. После двух суток обороны гарнизон, состоящий из российских бойцов, покинул объект согласно достигнутым договоренностям.