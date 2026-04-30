Следователи начали проверку после столкновения теплоходов на Дону

В акватории реки Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. Информация об этом опубликована на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 28 апреля. Столкновение судов правыми бортами случилось на выходе из одностороннего участка Азовского переката в акватории реки Дон. У обоих теплоходов зафиксированы механические повреждения корпусов.
В заявлении отмечается, что пострадавших нет, разлив нефтепродуктов не допущен. В настоящее время проводится оценка ущерба, причиненного судам.
В СК сообщили, что по факту произошедшего следователи инициировали процессуальную проверку. Специалисты осуществляют комплекс мероприятий для установления обстоятельств и причин чрезвычайного происшествия.