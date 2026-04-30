Нижегородцев предупредили об опасностях работы с болгаркой

Жителям Нижнего Новгорода стоит отнестись к предстоящим майским праздникам с особой осторожностью, чтобы они не обернулись кошмаром. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Медицинские работники настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными в течение продолжительных выходных.
Статистика свидетельствует, что ежегодно в медучреждения поступает от одного до двух пациентов с критическими повреждениями кистей. Основной причиной таких травм является использование угловой шлифовальной машины (болгарки) при попытке ускорить работу.
Травматологи предупреждают, что наибольшую опасность представляет снятие защитного кожуха и установка на инструмент диска, предназначенного для работы с деревом. В случае заклинивания диска инструмент мощно отбрасывается в сторону конечностей, приводя к рваным ранам, ампутации пальцев и необратимой потере функциональности кисти, как поделились специалисты.
К другим потенциальным угрозам майских выходных относятся: падения с лестниц и в ямы, неосторожное обращение с жидкостями для розжига, а также поездки на мотоциклах без защитных шлемов.
Необходимо постоянно присматривать за детьми и категорически исключить управление любыми транспортными средствами, включая скутеры, в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее нижегородцам рассказали, какими будут майские праздники в Нижнем Новгороде в 2026 году.