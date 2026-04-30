Компания из Казани нанесет разметку на дорогах Липецкой области за 145 млн

На прошлой неделе стало известно, что региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало обоснованной жалобу московского ООО «Лидер» Расула Данчарова на эти торги. Причиной заявления компании стало отсутствие в закупочной документации уточнения, что для оценки квалификации принимаются исключительно договоры на дорожные работы. Ведомство согласилось с доводом, но установило, что все участники, включая победителя, по собственной инициативе представили профильные соглашения, поэтому нарушение на итоги не повлияло. Проведение торгов признано правомерным.