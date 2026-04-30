Мужчина погиб в массовом ДТП на улице Литвинова в Нижнем Новгороде

Молодой водитель BMW не выдержал дистанцию и протаранил три автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Накануне вечером на улице Литвинова в Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась около десяти часов вечера у дома № 33. 19-летний водитель BMW, двигаясь по улице, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся сразу с тремя автомобилями: Volkswagen, Changan и Lada Granta.

В результате аварии 45-летний пассажир Volkswagen погиб на месте. Прибывшие медики уже не могли ему помочь. Теперь инспекторы разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.

Ранее мы писали о том, что 24-летняя девушка погибла в страшном ДТП на трассе под Городцом. Иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево.