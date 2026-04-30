«Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Единая Россия» против снижения нештрафуемого порога скорости, которое позволит «собирать с водителей больше штрафов», заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
«Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. “Единая Россия” последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жёстко блокировать подобные инициативы», — заявил Якушев, слова которого приводятся на сайте партии.
В сообщении напомнили, что ранее в Центре организации дорожного движения заявили о технической готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2−3 км/ч.
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.