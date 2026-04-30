Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

Якушев: ЕР против снижения нештрафуемого порога скорости.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Единая Россия» против снижения нештрафуемого порога скорости, которое позволит «собирать с водителей больше штрафов», заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

«Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. “Единая Россия” последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жёстко блокировать подобные инициативы», — заявил Якушев, слова которого приводятся на сайте партии.

В сообщении напомнили, что ранее в Центре организации дорожного движения заявили о технической готовности камер к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2−3 км/ч.

