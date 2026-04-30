В приангарском поселке Тайтурка прошел фестиваль ГТО среди школьников

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошел в школе поселка Тайтурка Иркутской области, сообщили в министерстве спорта региона. Событие организовано в ходе реализации государственной программы «Спорт России».
В мероприятии приняли участие более 240 ребят. Судейская бригада Центра тестирования ГТО приняла нормативы по пяти видам испытаний. Учащиеся с I по V возрастную ступень сдавали наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, упражнение на пресс, отжимания, прыжок в длину с места и челночный бег 3×10 м.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.