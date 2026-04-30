Опубликована программа празднования 9 Мая в Красноярске

В Красноярском крае утвердили программу праздничных мероприятий к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в краевом центре вновь пройдет очное шествие «Бессмертного полка», а торжественные мероприятия охватят оба берега города.
Празднование начнется в 10:00 с митинга и церемонии возложения цветов на площади у музея «Мемориал Победы». Здесь почтят память фронтовиков и тружеников тыла.
Торжественное шествие третий год подряд пройдет на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». В 11:30 творческие коллективы покажут театрализованный пролог об истории единства и массового героизма народов Красноярского края. Затем по проспекту торжественно пройдут колонны военнослужащих, представителей силовых структур, ветеранов боевых действий.
В 13:30 стартует очная акция «Бессмертный полк». Колонны с портретами ветеранов начнут формироваться в 13:15 возле стелы «Красноярск — город трудовой доблести».
Вечерняя программа включает в себя несколько крупных концертов. В 16:00 творческие коллективы выступят на Театральной площади.
В 20:00 на площади Мира возле филармонии начнется торжественный концерт «Родина — одна на всех», посвященный единству народов России.
Завершится празднование 9 Мая масштабным салютом в 22:00. Лучшие точки для просмотра фейерверка — Центральная набережная, Остров отдыха, район часовни Параскевы Пятницы, Караульная гора, набережная у ТРЦ «Кубатура» (бывший «Июнь»), Ярыгинская набережная (правая сторона Енисея), микрорайон «Южный берег».
Отметим, что праздничные выставки, акции и спектакли пройдут во всех муниципальных образованиях Красноярского края. Программа торжеств в районах региона будет опубликована на сайтах местных администраций.